В ЕС пассажирам разрешат брать ручную кладь: это отразится на стоимости билетов.

Со следующего года пассажиры, путешествующие по странам Европейского союза, смогут бесплатно брать на борт самолета ручную кладь. Соответствующие изменения предусмотрены новыми правилами, подготовленными Европейской комиссией.

Согласно им, авиакомпании должны включать в стоимость билета возможность перевозки небольшого чемодана в салоне самолета. В Еврокомиссии пояснили, что нововведение должно сделать цены на авиабилеты более прозрачными. Стоимость перелёта, которая уже включает право на перевозку ручной клади, должна отображаться по умолчанию ещё до начала бронирования. Это позволит пассажирам легче сравнивать тарифы разных авиаперевозчиков, пишет unian.net со ссылкой на sky.com

В частности, новые правила позволят без дополнительной платы брать с собой в салон ручную кладь размером до 40 × 30 × 15 сантиметров. Это право будет предоставляться в дополнение к небольшой сумке или рюкзаку, который обычно разрешается размещать под сиденьем.

Эксперты отмечают, что из-за нововведений начальная стоимость билетов может несколько вырасти, особенно у бюджетных авиакомпаний, которые сейчас взимают отдельную плату за ручную кладь.

В то же время перевозчики сохранят возможность предлагать более дешевые тарифы пассажирам, готовым лететь без чемодана.

Ожидается, что новые требования вступят в силу в 2027 году, хотя точную дату их введения Европейская комиссия пока не объявила.