ЕС ввел санкции против Ирины Влах и еще пяти человек за «действия против Молдовы».

Под ограничения попала бывший башкан Гагаузии, лидер партии «Сердце Молдовы» Ирина Влах, сообщает rupor.md

В Совете ЕС заявили, что новые санкции касаются представителей структур, связанных с запрещенной партией «Шор», а также приближенных к Илану Шору, который уже находится в санкционном списке ЕС.

По мнению Совета ЕС, эти лица участвовали в операциях, финансируемых Россией, чтобы сорвать парламентские выборы в сентябре 2025 года. В Брюсселе говорят о координации схем подкупа избирателей и дезинформационных кампаний.

В решении отдельно упоминается Ирина Влах. Совет ЕС утверждает, что она сыграла активную роль в организации оплаченного электорального митинга в июле 2025 года, который должен был создать видимость общественной поддержки «патриотического» политического блока». Также в ЕС заявили, что Влах неоднократно ездила в Москву перед парламентскими выборами 2025 года и встречалась с высокопоставленными российскими чиновниками для получения указаний по координации избирательной кампании.

В санкционный список также внесли россиянина Антона Трегуба. В Совете ЕС называют его куратором партии «Великая Молдова» Виктории Фуртунэ. По данным Брюсселя, он координировал избирательную кампанию формирования и поощрял подкуп и коррупцию. Партию сняли с выборов из-за незаконного финансирования и подкупа избирателей.

Еще одним фигурантом санкций стал гражданин России Антон Усов. По версии Совета ЕС, он проникал в церковные структуры и координировал кампанию влияния через мобилизацию священников, которым давали указания о том, как должны голосовать прихожане.

В ЕС также утверждают, что Усов способствовал выплатам через российские каналы и систематическому сбору персональных данных во время религиозных мероприятий.

После нового решения в санкционном списке ЕС за действия против Молдовы находятся 29 человек и пять организаций. Санкции предусматривают заморозку активов на территории ЕС. Кроме того, запрещено прямо или косвенно предоставлять фигурантам списка средства или экономические ресурсы. Физическим лицам также запрещен въезд в страны Евросоюза и транзит через их территорию.

Ранее санкции или ограничения против Ирины Влах уже вводили Канада, Литва, Польша и Эстония. В сентябре 2025 года Польша запретила ей въезд на пять лет, заявив о действиях, направленных на подрыв стабильности в регионе. Литва также ввела пятилетний запрет на въезд, сославшись на связи с Россией и участие в действиях по влиянию на политические процессы Молдовы.