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kommersant.ru logokommersant
15 Июня 2026, 21:29
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ЕС ввел санкции против судоходных структур ЛУКОЙЛа и «Газпромнефти»

Совет Европейского союза включил в санкционные списки дочерние структуры ЛУКОЙЛа и «Газпромнефти», связанные с судоходством, — «Газпромнефть Шиппинг» и «Лукойл Западная Сибирь».

ЕС ввел санкции против судоходных структур ЛУКОЙЛа и «Газпромнефти».
ЕС ввел санкции против судоходных структур ЛУКОЙЛа и «Газпромнефти».

Документ размещен в электронной базе на сайте ЕС, передает kommersant.ru

«Газпромнефть Шиппинг» выступает судовладельцем и оператором арктических танкеров, ледоколов и бункеровщиков «Газпромнефти». Занимается перевозкой углеводородного сырья и нефтепродуктов. Суда компании «практикуют нерегулярные и сопряженные с высоким риском перевозки», говорится в документе.

Вторая компания — «Лукойл Западная Сибирь» — занимается добычей нефти и газа. В документе Евросоюза она указана как оператор судов Aries, Neva Lux и Nimbus. Компания попала под ограничения по той же причине — ЕС счел, что перевозки грузов на этих судах сопряжены с рисками.

15 июня Евросоюз наложил санкции на генпрокурора России Александра Гуцана, митрополита Тихона (Шевкунова) и бывшего уполномоченного по правам ребенка в России Павла Астахова. Под ограничения попала компания Ntechlab, НПО им. С. А. Лавочкина (входит в Роскосмос), президентский фонд культурных инициатив.

По словам источников EUObserver, 15 июня ЕС должен объявить часть персональных санкций, а затем — ввести основной 21-й пакет ограничений. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен говорила, что новые меры затронут сектора «с наибольшим влиянием»: энергетику, торговлю, финансы и впервые — рыболовство.

Источник
kommersant.ru logokommersant
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