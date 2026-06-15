ЕС предоставит Молдове грант в 20 млн евро на реконструкцию железной дороги «Север - Юг»

Об этом сообщил вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Владимир Боля, передает infotag.md

Вопрос модернизации отдельных участков железнодорожного полотна обсуждался им на встрече в Брюсселе с директором Службы инструментов внешней политики ЕК Петером Вагнером (Peter Wagner). Грант для Молдовы выделяется в рамках Инструмента внешней политики (FPI).

В Брюсселе Боля встретился также с представителями Генерального директората ЕК по мобильности и транспорту (DG MOVE), обсудив сотрудничество в транспортной сфере.