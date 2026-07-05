В ЕС хотят усилить роль городов при чрезвычайных ситуациях.

Европейский комитет регионов призвал расширить полномочия городов и регионов в рамках Европейского механизма гражданской защиты.

По мнению комитета, именно местные власти чаще всего первыми реагируют на чрезвычайные ситуации, поэтому должны участвовать не только в ликвидации последствий, но и в планировании мер безопасности.

Европейский комитет регионов (КР) считает, что города и регионы должны получить более заметную роль в Европейском механизме гражданской защиты. Соответствующее заключение было принято на пленарной сессии комитета в Брюсселе.

Хотя основная ответственность за гражданскую защиту остается за государствами-членами ЕС, именно местные и региональные органы власти чаще всего первыми оказываются на месте чрезвычайных ситуаций и организуют помощь населению. Поэтому, по мнению КР, они должны участвовать на всех этапах — от оценки рисков до планирования и реагирования на кризисы.

Комитет поддержал предложение Европейской комиссии модернизировать механизм гражданской защиты и сделать его более универсальным, чтобы он охватывал различные виды угроз. При этом КР предлагает распределять ресурсы с учетом особенностей отдельных регионов и потенциальных рисков, с которыми они сталкиваются.

Отдельное внимание уделено финансированию. В Комитете регионов считают, что предусмотренных средств может оказаться недостаточно, и предлагают создать отдельные, стабильные источники финансирования для местных органов власти, чтобы деньги не перенаправлялись на другие цели.

В документе также предлагается расширить сферу действия механизма, включив в нее химические, биологические, радиологические и ядерные угрозы, возможные сбои в работе критически важной инфраструктуры и трансграничные угрозы здоровью.

Кроме того, Комитет регионов призывает теснее связать систему гражданской защиты с мерами по адаптации к изменению климата. Среди предложений — обязательная оценка социальной уязвимости населения, чтобы помощь быстрее доходила до наиболее уязвимых групп.

Особое внимание предлагается уделять регионам с особыми условиями — приграничным территориям, островам, удаленным районам, а также регионам, пострадавшим от войны. По мнению КР, общеевропейские цели в сфере устойчивости к катастрофам должны учитывать реальные различия между территориями.

Европейский механизм гражданской защиты объединяет страны ЕС и еще десять государств-партнеров. Через него страны могут оперативно запрашивать международную помощь при крупных чрезвычайных ситуациях. Только в 2025 году механизм задействовали 64 раза — в связи с войной в Украине и на Ближнем Востоке, лесными пожарами в нескольких странах Европы и ураганом в Карибском регионе. С момента создания в 2001 году его активировали более 830 раз.

Комитет регионов является консультативным органом Европейского союза, представляющим интересы местных и региональных властей при обсуждении европейского законодательства.