В Дунае затопят четыре баржи с камнем, чтобы увеличить приток воды к Чернаводской АЭС.

В Румынии продолжаются работы по увеличению уровня воды в районе Чернаводской атомной электростанции.

По данным румынских властей, две баржи были загружены камнем после подрыва скалы Пыржоая на Старом Дунае, еще две прибыли из Галаца. Для подготовки использовались экскаваторы массой 35 и 60 тонн, которые дробили породу в зоне взрыва, после чего ее загружали на баржи, сообщает Digi24.

Затопление барж запланировано после 14:00, когда завершится загрузка последней из них.

Специалисты отмечают, что после подрыва скалы уровень воды в районе Чернаводской АЭС сначала перестал снижаться, а затем поднялся на два сантиметра. При этом прогноз гидрологов предусматривал ежедневное падение уровня на 2–3 сантиметра и снижение еще на 15 сантиметров к 9 августа.

По словам представителей румынского агентства «Apele Române», цель операции — перенаправить часть стока с рукава Бала в русло Старого Дуная и повысить уровень воды на 10–12 сантиметров.

Накануне военные провели очередной подрыв скалы Пыржоая. Исполняющий обязанности министра обороны Румынии Раду Мируцэ назвал операцию успешной. По его словам, без принятых мер уже в четверг Чернаводская АЭС могла начать процедуру остановки второго энергоблока из-за недостаточного уровня воды.

Министр отметил, что дополнительный день работы атомной станции приносит экономический эффект, который примерно втрое превышает затраты на проведение инженерных работ.

Ранее первый энергоблок Чернаводской АЭС уже был остановлен, что сократило внутреннее производство электроэнергии в Румынии примерно на 10%. На фоне жары и высокого энергопотребления снижение уровня Дуная создает риск остановки и второго энергоблока, что может существенно повлиять на энергосистему страны.