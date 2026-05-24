В ДР Конго скончались от лихорадки Эбола три волонтёра Красного Креста.

Три волонтера Красного Креста в Демократической Республике Конго скончались, предположительно, от Эболы в провинции Итури, которая на сегодняшний день является эпицентром вспышки болезни в стране, сообщила в субботу организация, передает euronews.com

В заявлении Красного Креста говорится, что волонтеры, по всей вероятности, заразились при работе с телами умерших во время миссии, не связанной со вспышкой Эболы.

«На тот момент общественность и специалисты еще не знали о вспышке заболевания, таким образом волонтеры стали одними из первых известных жертв вспышки смертельной лихорадки.», – говорится в заявлении.

«Волонтеры отдали свои жизни, с мужеством и человечностью служа своим сообществам», – добавили там.

Добровольцы стали одними из первых установленных жертв эпидемии, вызванной редким вирусом Бундибуджио.

Реагируя на сообщение об их гибели, глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что волонтеры «заплатили высшую цену, исполняя свой долг».

«Раннее выявление случаев и своевременное лечение спасают жизни и становится ключом к тому, чтобы взять вспышку под контроль», – написал Гебрейесус в соцсети X.

«Безопасные и достойные похороны также крайне важны, чтобы остановить передачу Эболы», - подчеркнул глава ВОЗ.

В пятничном обновлении по ситуации со вспышкой Гебрейесус сообщил, что в ДРК на данный момент подтверждены 82 случая Эболы и семь летальных исходов.

Однако, по его словам, реальные масштабы эпидемии в стране, вероятно, «намного больше»: около 750 подозреваемых случаев и 177 предполагаемых смертей.

Власти ДРК оценивают число предполагаемых смертей по состоянию на пятницу в 204.

Вспышка распространилась и на соседнюю Уганду, где в субботу сообщили еще о трех подтвержденных случаях Эболы, доведя, по данным ВОЗ, число зараженных в этой восточноафриканской стране до пяти.

ВОЗ на этой неделе повысила уровень угрозы для общественного здравоохранения от вспышки Эболы в ДРК с «высокого» до «очень высокого».

При этом в организации отметили, что глобальный риск по-прежнему считается низким.

Эбола – тяжелое и часто смертельное заболевание, впервые выявленное в 1976 году. Среди симптомов – лихорадка, слабость, диарея и рвота.