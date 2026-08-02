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bb.lv logobb
2 Августа 2026, 21:45
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Греческий остров ищет волонтеров по уходу за котами: взамен - бесплатное жилье с завтраком

На греческом острове Сирос предлагается работа по уходу за котами, с бесплатным проживанием и завтраком.

Греческий остров ищет волонтеров по уходу за котами: взамен - бесплатное жилье с завтраком.
Греческий остров ищет волонтеров по уходу за котами: взамен - бесплатное жилье с завтраком.

Организация по защите животных Syros cats, работающая на острове, в сентябре откроет прием заявок на волонтерские позиции в 2027 году, сообщает агентство "Униан", передает bb.lv

Работа предполагает занятость пять дней в неделю, около пяти часов в день, минимум на месяц. Взамен волонтеры получают жилье, завтрак и часть расходов на проживание, а в свободное время могут исследовать пляжи острова.

Что предлагает волонтерская программа на Сиросе?

У каждого волонтера будет своя спальня, но им придется делить кухню, ванную комнату и общие зоны с двумя или тремя другими участниками. 

Волонтеры должны самостоятельно обеспечивать себя обедом, ужином и другими приемами пищи. Организация не возмещает транспортные расходы.

Работа обычно начинается в 8 утра и длится примерно до 13:00. В некоторые дни также может потребоваться помощь с вечерним кормлением и приемом лекарств, поэтому точный график всегда определяется состоянием кошек и текущими задачами.

Ежедневные задачи предполагают:

  • кормление и смена воды для кошек;
  • уход за уличными и бездомными кошками;
  • мытье мисок для еды;
  • чистка лежанок, клеток и вольеров;
  • опорожнение и дезинфекция лотков для туалета;
  • наблюдение за больными или травмированными животными;
  • введение лекарств, таблеток и глазных капель в соответствии с инструкциями приюта;
  • социализация котят;
  • игра с кошками и общение с ними;
  • помощь при посещениях ветеринара;
  • подметание и мытье полов;
  • поддержание порядка в саду и на территории приюта;
  • распаковка кошачьего корма, наполнителя и других принадлежностей.

Каковы требования?

Syros Cats приветствует как одиночных волонтеров, так и пары. Заявители должны быть готовы к работе минимум в течение месяца, но предпочтение отдается тем, кто может остаться на острове дольше.

Кандидаты должны:

  • быть совершеннолетними (при этом организация предпочитает кандидатов старше 25 лет);
  • находиться в хорошей физической форме;
  • комфортно чувствовать себя с кошками;
  • оставаться на острове не менее месяца;
  • хорошо владеть английским языком.

В официальной информации для волонтеров Syros Cats не указаны никакие ограничения по гражданству, и говорится, что они принимают волонтеров из разных стран мира. При этом количество мест ограничено: обычно одновременно в организации работают около четырех волонтеров.

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Источник
bb.lv logobb
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