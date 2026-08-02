Греческий остров ищет волонтеров по уходу за котами: взамен - бесплатное жилье с завтраком.

На греческом острове Сирос предлагается работа по уходу за котами, с бесплатным проживанием и завтраком.

Организация по защите животных Syros cats, работающая на острове, в сентябре откроет прием заявок на волонтерские позиции в 2027 году, сообщает агентство "Униан", передает bb.lv

Работа предполагает занятость пять дней в неделю, около пяти часов в день, минимум на месяц. Взамен волонтеры получают жилье, завтрак и часть расходов на проживание, а в свободное время могут исследовать пляжи острова.

Что предлагает волонтерская программа на Сиросе?

У каждого волонтера будет своя спальня, но им придется делить кухню, ванную комнату и общие зоны с двумя или тремя другими участниками.

Волонтеры должны самостоятельно обеспечивать себя обедом, ужином и другими приемами пищи. Организация не возмещает транспортные расходы.

Работа обычно начинается в 8 утра и длится примерно до 13:00. В некоторые дни также может потребоваться помощь с вечерним кормлением и приемом лекарств, поэтому точный график всегда определяется состоянием кошек и текущими задачами.

Ежедневные задачи предполагают:

кормление и смена воды для кошек;

уход за уличными и бездомными кошками;

мытье мисок для еды;

чистка лежанок, клеток и вольеров;

опорожнение и дезинфекция лотков для туалета;

наблюдение за больными или травмированными животными;

введение лекарств, таблеток и глазных капель в соответствии с инструкциями приюта;

социализация котят;

игра с кошками и общение с ними;

помощь при посещениях ветеринара;

подметание и мытье полов;

поддержание порядка в саду и на территории приюта;

распаковка кошачьего корма, наполнителя и других принадлежностей.

Каковы требования?

Syros Cats приветствует как одиночных волонтеров, так и пары. Заявители должны быть готовы к работе минимум в течение месяца, но предпочтение отдается тем, кто может остаться на острове дольше.

Кандидаты должны:

быть совершеннолетними (при этом организация предпочитает кандидатов старше 25 лет);

находиться в хорошей физической форме;

комфортно чувствовать себя с кошками;

оставаться на острове не менее месяца;

хорошо владеть английским языком.

В официальной информации для волонтеров Syros Cats не указаны никакие ограничения по гражданству, и говорится, что они принимают волонтеров из разных стран мира. При этом количество мест ограничено: обычно одновременно в организации работают около четырех волонтеров.