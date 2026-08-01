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dw.com logodw
1 Августа 2026, 14:00
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Вспышка Эболы стала крупнейшей для ДР Конго

В Демократической Республике Конго зарегистрировано более 3500 случаев заражения Эболой и 1556 смертей от вируса.

Вспышка Эболы стала крупнейшей для ДР Конго.
Вспышка Эболы стала крупнейшей для ДР Конго.

Число лабораторно подтвержденных случаев заболеваний лихорадкой Эбола в Демократической Республике Конго (ДРК) с начала вспышки эпидемии в мае достигло 3532 случаев, сообщает агентство AFP в субботу, 1 августа, передает dw.com

Новые показатели заболеваемости превысили цифры, зафиксированные во время предыдущей, наиболее тяжелой эпидемии Эболы в Демократической Республике Конго, которая прошла с 2018 по 2020 год, отмечает AFP. Тогда было зафиксировано 3500 случаев заражения, а число умерших составило почти 2300 человек.

Сейчас из 3532 зафиксированных случаев заражения 1556 закончились смертельным исходом. "Это самая быстро распространяющаяся эпидемия Эболы, которую мы когда-либо видели", - заявил агентству Reuters исполняющий обязанности главы Всемирной продовольственной программы ООН Карл Скау.

Крупнее по числу заражений и смертей была только вспышка Эболы в Западной Африке в 2014-2016 годах, когда в Гвинее, Либерии и Сьерра-Леоне было зарегистрировано 28 616 случаев заболевания и 11 310 смертей.

Борьбу с вирусом усложняют бедность и боевые действия

После начала в мае эпидемии заражения были зафиксированы в 5 из 26 провинций страны с населением в 116 млн человек. Центр вспышки расположен в северо-восточной провинции Итури, граничащей с Угандой и Южным Суданом.

Бедности и боевые действия между вооруженными группировками мешают сдерживать вспышки в Итури. Родственники хоронят некоторых умерших от Эболы без соблюдения мер защиты, что ускоряет распространение инфекции, сообщали ранее представители организации "Врачи без границ" (MSF).

Вирус Эбола передается при непосредственном контакте с биологическими жидкостями инфицированных людей и может вызывать тяжелую геморрагическую лихорадку. За последние 50 лет жертвами этого заболевания в Африке стали более 15 000 человек. Это уже 17-я по счету вспышка Эболы в ДРК. Она вызвана редким вариантом вируса Bundibugyo (Бундибуджио), против которого не существует ни одобренной вакцины, ни специфического метода лечения.

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Источник
dw.com logodw
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