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4 Июля 2026, 14:00
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Число подтвержденных случаев Эболы в ДР Конго превысило 1,5 тысячи

исло подтвержденных случаев заболевания лихорадкой Эбола в Демократической Республике (ДР) Конго достигло 1502 человек. Погибли 473 пациента.

Число подтвержденных случаев Эболы в ДР Конго превысило 1,5 тысячи.
Число подтвержденных случаев Эболы в ДР Конго превысило 1,5 тысячи.

Об этом сообщило министерство коммуникаций страны в соцсети X.

Согласно отчетности, 213 человек выздоровели, 628 пациентов остаются под наблюдением. По данным ведомства, медикам удается отследить до 81,8% контактов заболевших. Эпидемия сосредоточена в провинциях Итури и Северное Киву.

О вспышке лихорадки Эбола в ДР Конго и Уганде стало известно в начале мая. Власти Конго объясняли, что рост заболеваемости вызван штаммом Бундибугио, вакцин и лекарств от которого пока нет. Ситуация осложняется вооруженным конфликтом в стране. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. 

Источник
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