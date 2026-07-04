Число подтвержденных случаев Эболы в ДР Конго превысило 1,5 тысячи.

исло подтвержденных случаев заболевания лихорадкой Эбола в Демократической Республике (ДР) Конго достигло 1502 человек. Погибли 473 пациента.

Об этом сообщило министерство коммуникаций страны в соцсети X.

Согласно отчетности, 213 человек выздоровели, 628 пациентов остаются под наблюдением. По данным ведомства, медикам удается отследить до 81,8% контактов заболевших. Эпидемия сосредоточена в провинциях Итури и Северное Киву.

О вспышке лихорадки Эбола в ДР Конго и Уганде стало известно в начале мая. Власти Конго объясняли, что рост заболеваемости вызван штаммом Бундибугио, вакцин и лекарств от которого пока нет. Ситуация осложняется вооруженным конфликтом в стране. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.