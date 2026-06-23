В Демократической Республике Конго неизвестный вирус убил 14 человек

По данным властей, случаи заболевания выявлены в нескольких населенных пунктах района Булунгу. За последние недели инфекция распространилась сразу по нескольким деревням, вызвав тревогу среди местных жителей. Многие семьи начали покидать свои дома, опасаясь дальнейшего распространения болезни.

Бывший министр здравоохранения провинции Бена Мутуй сообщила, что число погибших может достигать 20 человек. Официальные данные о причинах заболевания пока отсутствуют.

У заболевших наблюдаются сильные головные боли, рвота, боли в животе и суставах. По словам местных чиновников, в ряде случаев состояние пациентов стремительно ухудшается, а летальный исход может наступить менее чем через сутки после появления первых симптомов.