В Демократической Республике Конго неизвестный вирус убил 14 человек
На западе Демократической Республики Конго зафиксирована вспышка неизвестного заболевания, жертвами которого стали по меньшей мере 14 человек.
Об этом сообщил депутат провинции Квилу Жак Илунга, его слова приводит местная радиостанция Radio Okapi.
По данным властей, случаи заболевания выявлены в нескольких населенных пунктах района Булунгу. За последние недели инфекция распространилась сразу по нескольким деревням, вызвав тревогу среди местных жителей. Многие семьи начали покидать свои дома, опасаясь дальнейшего распространения болезни.
Бывший министр здравоохранения провинции Бена Мутуй сообщила, что число погибших может достигать 20 человек. Официальные данные о причинах заболевания пока отсутствуют.
У заболевших наблюдаются сильные головные боли, рвота, боли в животе и суставах. По словам местных чиновников, в ряде случаев состояние пациентов стремительно ухудшается, а летальный исход может наступить менее чем через сутки после появления первых симптомов.
Жак Илунга призвал центральные власти срочно направить в пострадавшие районы дополнительные медицинские и санитарные бригады. Специалисты уже начали сбор биологических образцов для лабораторных исследований. Сейчас эксперты пытаются установить природу возбудителя и определить, связано ли заболевание с уже известными инфекциями.
В последние месяцы Демократическая Республика Конго сталкивается сразу с несколькими эпидемиологическими угрозами, поэтому новая вспышка вызывает особое беспокойство у местных служб здравоохранения. Пока власти подчеркивают, что происхождение болезни остается неизвестным, а окончательные выводы можно будет сделать только после завершения лабораторного анализа.