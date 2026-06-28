В чемодане австралийца в Таиланде обнаружили тело 17-летней девушки

В аэропорту Суварнабхуми в Бангкоке задержали австралийца, который собирался вылететь в Перт. Полиция расследует его возможную причастность к смерти 17-летней девушки, тело которой нашли в чемодане.

Об этом сообщило издание The Guardian, передает tsn.ua

По данным полиции, мужчину задержали после расследования его возможной связи с 17-летней тайкой, тело которой нашли в чемодане недалеко от плавучего рынка в Паттайе. Представитель полиции сообщил агентству AFP, что подозреваемый отрицает причастность к предполагаемому похищению и убийству девушки.

По словам представителя полиции, следователи ожидают результатов вскрытия и других доказательств, прежде чем предъявить обвинения. Они могут касаться похищения ребенка, убийства, сокрытия тела и похищения несовершеннолетней с целью сексуального насилия.

Полиция также сообщила, что камеры видеонаблюдения зафиксировали, как подозреваемый вместе с 17-летней девушкой вошёл в квартиру в Паттайе ранним утром в четверг. Через несколько часов он покинул здание с большим черным чемоданом, который перевозил на мотоцикле.

На следующий день правоохранители обнаружили чемодан возле железнодорожных путей. По данным местного издания Pattaya News, внутри находилось тело девушки со следами насилия.

Как сообщает Nation Thailand, полиция Паттайи обратилась в иммиграционную службу с просьбой не допустить выезда мужчины из страны. Во время допроса он якобы указал место, где был оставлен чемодан. После проверки этой информации правоохранители обнаружили тело. По данным издания, мужчину задержали по обвинению в убийстве и сокрытии тела.

«Получив информацию, сотрудники иммиграционной службы скоординировали свои действия со следователями полицейского участка города Паттайя, которые поспешили осмотреть место происшествия. Позже офицеры обнаружили тело на основании информации, полученной в ходе допроса», — говорится в статье издания.

Представитель Министерства иностранных дел и торговли Австралии подтвердил, что ведомство оказывает консульскую помощь задержанному гражданину Австралии. Других комментариев в министерстве не дали, сославшись на требования конфиденциальности.