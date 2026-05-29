rupor.md logorupor
29 Мая 2026, 20:36
9
Пятерых фигурантов дела о контрабанде оружия из Украины через Молдову отправили под суд

Прокуроры передали в суд дело пяти мужчин, обвиняемых в контрабанде оружия из Украины через Молдову и Румынию для последующего экспорта в Израиль. Об этом 29 мая сообщила Генеральная прокуратура.

По данным прокуратуры, обвиняемые из Кишинева и Дубоссар, им от 39 до 56 лет. Все пятеро остаются под предварительным арестом по запросу Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам, передает rupor.md

Следствие считает, что у каждого из фигурантов была своя роль в схеме. Один был организатором, второй отвечал за логистику и хранение оружия, третий оформлял таможенные документы как брокер, четвертый управлял компанией экспортером, а пятый ввез оружие и боеприпасы из Украины. Водителя, который пытался вывезти груз в Румынию, расследуют румынские власти.

По данным следствия, оружие и боеприпасы завозили в Молдову с 2023 года по ноябрь 2025 года. На таможне их якобы декларировали как «изделия из черного листового металла». Груз был упакован в опечатанные деревянные ящики, а также скрыт с использованием материалов, которые прокуратура называет «антисканерными», чтобы помешать обнаружению при проверке.

Среди изъятого вооружения прокуратура называет переносной зенитный ракетный комплекс, пусковые трубы для противотанковых гранатометов RPG, восемь переносных противотанковых гранатометов, 18 противотанковых ракетных комплексов с лазерным наведением, компоненты противотанковых ракетных систем и поврежденный дрон.

Вооружение остается на хранении у властей Румынии после совместного таможенного контроля.

Пятерым обвиняемым вменяют незаконный ввоз вооружения в Молдову, его незаконное хранение и попытку незаконного вывоза из страны. Максимальное наказание по этим статьям составляет 10 лет лишения свободы.

В прокуратуре уточнили, что один из обвиняемых признает вину. До окончательного решения суда все фигуранты считаются невиновными.

Инцидент произошел в ноябре 2025 года. Тогда гражданин Молдовы попытался выехать в Румынию через пункт пропуска Леушены на грузовике с оружием и боеприпасами. Автомобиль прошел молдавский контроль, но был остановлен румынскими властями.

Источник
rupor.md logorupor
