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rupor.md logorupor
9 Июня 2026, 20:18
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В Кишиневе задержали пятерых подозреваемых по делу о мошенничестве на 260 тысяч леев

В Кишиневе задержали пятерых человек по делу о мошенничестве, жертвой которого стала 40-летняя женщина. По данным полиции, она потеряла около 260 тысяч леев после того, как ее убедили оформить два банковских кредита.

В Кишиневе задержали пятерых подозреваемых по делу о мошенничестве на 260 тысяч леев.
В Кишиневе задержали пятерых подозреваемых по делу о мошенничестве на 260 тысяч леев.

Среди задержанных трое граждан Украины. Возраст подозреваемых от 20 до 70 лет, передает rupor.md

Согласно полиции, 26 мая женщине позвонили неизвестные, которые представились сотрудниками компаний и официальных учреждений. Они ввели ее в заблуждение и создали ложное ощущение срочности. После этого женщина оформила два кредита на 125 тысяч и 135 тысяч леев.

Затем мошенники убедили ее перевести всю сумму якобы для проверки, которую должен был провести предполагаемый сотрудник службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег.

Подозреваемых установили и арестовали на 30 суток.

Во время трех обысков по месту жительства подозреваемых полиция изъяла более 5,1 млн леев. Правоохранители считают, что эти деньги могут быть связаны с другими похожими преступлениями.

Расследование продолжается. Полиция устанавливает всех участников схемы и возможных новых жертв.

Источник
rupor.md logorupor
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