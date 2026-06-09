В Кишиневе задержали пятерых подозреваемых по делу о мошенничестве на 260 тысяч леев
В Кишиневе задержали пятерых человек по делу о мошенничестве, жертвой которого стала 40-летняя женщина. По данным полиции, она потеряла около 260 тысяч леев после того, как ее убедили оформить два банковских кредита.
Среди задержанных трое граждан Украины. Возраст подозреваемых от 20 до 70 лет, передает rupor.md
Согласно полиции, 26 мая женщине позвонили неизвестные, которые представились сотрудниками компаний и официальных учреждений. Они ввели ее в заблуждение и создали ложное ощущение срочности. После этого женщина оформила два кредита на 125 тысяч и 135 тысяч леев.
Затем мошенники убедили ее перевести всю сумму якобы для проверки, которую должен был провести предполагаемый сотрудник службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег.
Подозреваемых установили и арестовали на 30 суток.
Во время трех обысков по месту жительства подозреваемых полиция изъяла более 5,1 млн леев. Правоохранители считают, что эти деньги могут быть связаны с другими похожими преступлениями.
Расследование продолжается. Полиция устанавливает всех участников схемы и возможных новых жертв.