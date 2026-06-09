В Кишиневе задержали пятерых подозреваемых по делу о мошенничестве на 260 тысяч леев.

Среди задержанных трое граждан Украины. Возраст подозреваемых от 20 до 70 лет, передает rupor.md

Согласно полиции, 26 мая женщине позвонили неизвестные, которые представились сотрудниками компаний и официальных учреждений. Они ввели ее в заблуждение и создали ложное ощущение срочности. После этого женщина оформила два кредита на 125 тысяч и 135 тысяч леев.

Затем мошенники убедили ее перевести всю сумму якобы для проверки, которую должен был провести предполагаемый сотрудник службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег.

Подозреваемых установили и арестовали на 30 суток.

Во время трех обысков по месту жительства подозреваемых полиция изъяла более 5,1 млн леев. Правоохранители считают, что эти деньги могут быть связаны с другими похожими преступлениями.

Расследование продолжается. Полиция устанавливает всех участников схемы и возможных новых жертв.