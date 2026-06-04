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rupor.md logorupor
4 Июня 2026, 14:37
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В Украине задержали гражданина Молдовы, разыскиваемого за насилие над девочкой

В украинском городе Винница сотрудники миграционной полиции задержали 32-летнего гражданина Молдовы, который находился в международном розыске за совершение тяжких преступлений.

В Украине задержали гражданина Молдовы, разыскиваемого за насилие над девочкой.
В Украине задержали гражданина Молдовы, разыскиваемого за насилие над девочкой.

В украинском городе Винница сотрудники миграционной полиции задержали 32-летнего гражданина Молдовы, который находился в международном розыске за совершение тяжких преступлений. Как сообщает отдел коммуникации полиции Винницкой области, в настоящее время решается вопрос об экстрадиции задержанного на родину для привлечения к уголовной ответственности, пишет rupor.md

Задержание нашего соотечественника украинские правоохранители провели во вторник, 2 июня. Мужчина скрывался от правосудия, однако был обнаружен местной полицией и сотрудниками Интерпола.

«Фигурант помещен в изолятор временного содержания», — официально проинформировали в ведомстве.

В ближайшее время профильные структуры Украины и Молдовы проведут необходимые юридические процедуры, чтобы выдать обвиняемого молдавским правоохранительным органам для проведения дальнейшего следствия и судебного разбирательства.

Источник
rupor.md logorupor
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