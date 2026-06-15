В Бухаресте в один день прошли ЛГБТ-прайд и «Марш нормальности»

Организаторы марша заявили, что цель нынешнего прайда — продвижение равных прав для представителей сообщества ЛГБТ+, включая юридическое признание семей, доступ к адаптированным медицинским услугам и усиление мер защиты от преступлений на почве ненависти, сообщает Digi24.

В первой половине этого же дня несколько сотен человек приняли участие в «Марше нормальности», который прошёл по утвержденному маршруту. Участники несли флаги, иконы и кресты, а также плакаты с лозунгами против однополых браков и усыновления детей однополыми парами.

Во главе шествия находилась Диана Шошоакэ. Выступая перед началом мероприятия, она раскритиковала Bucharest Pride, назвав его «маршем аморальности», и заявила, что участники её акции выступают в защиту христианских ценностей и традиционной семьи.

Во время шествия звучали лозунги «Мы — христианский народ», «Они — наши дети» и «За детей!». Также демонстранты выступали против гражданских партнёрств, однополых браков и усыновления детей однополыми парами.

Накануне акции Шошоакэ также раскритиковала совместное заявление ряда иностранных посольств, выразивших поддержку Bucharest Pride. По её словам, это является «вмешательством во внутренние дела Румынии».

Кроме того, лидер партии SOS România призвала Министерство иностранных дел напомнить дипломатическим миссиям об обязанности не вмешиваться во внутренние политические и общественные дискуссии страны.