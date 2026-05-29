eurointegration.com.ua logoeurointegration
29 Мая 2026, 23:20
В Будапеште одобрили проведение ЛГБТ-прайда в июне

Венгерская полиция заявила, что не будет препятствовать участию кого бы то ни было в прайде, который состоится в следующем месяце в Будапеште.

Об этом сообщил Politico представитель полиции, передает eurointegration.com.ua

Представитель заявил, что полиция Будапешта одобрила проведение прайда, а также издала распоряжение об ограничении трех контрдемонстраций. Мероприятие должно состояться 27 июня.

Предшественник главы правительства Петера Мадьяра, бывший премьер-министр, был известен тем, что его правительство жестко ограничивало права ЛГБТ-сообщества. В начале 2025 года венгерский парламент принял закон, который в конечном итоге привел к запрету прайда.

Однако мэр Будапешта Гергей Карачони нашел лазейку в законе и провел марш в прошлом году, несмотря на запрет. В нем приняли участие более 100 тысяч человек.

Карачони приветствовал отмену запрета на проведение прайда в этом году.

"Это правильное решение. Оно демонстрирует, что, несмотря на удушающий политический климат последних полутора десятилетий, культура свободы в Венгрии выстояла", – подчеркнул он.

Напомним, Орбан в 2021 году запретил "пропаганду гомосексуализма" среди людей до 18 лет, несмотря на резкую критику со стороны правозащитных групп и Европейского Союза.

Венецианская комиссия пришла к выводу, что венгерский закон, запрещающий преподавание в школах вопросов, касающихся гомосексуальности и трансгендеров, нарушает международные стандарты прав человека.

В апреле 2026 года Суд Европейского Союза признал, что Венгрия нарушила право ЕС, приняв закон, который стигматизирует и маргинализирует ЛГБТ+ лиц.

Источник
