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realitatea.md logorealitatea
11 Июня 2026, 16:28
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Додон о встрече с Шошоакэ: Спрашивала, не я ли запретил ей въезд в Молдову

Игорь Додон рассказал, что во время Петербургского международного экономического форума неожиданно встретился с румынским евродепутатом Дианой Шошоакэ, которая подошла к нему в коридоре и задала несколько вопросов.

Додон о встрече с Шошоакэ: Спрашивала, не я ли запретил ей въезд в Молдову.
Додон о встрече с Шошоакэ: Спрашивала, не я ли запретил ей въезд в Молдову.

«Она остановила меня в коридоре и спросила, не я ли запретил ей въезд в страну в 2018 году. Я ответил, что тогда не контролировал СИБ, хотя и был президентом», — рассказал бывший президент, сообщает realitatea.md

Додон также подчеркнул, что выступает против ограничений на въезд как для граждан Румынии в Молдову, так и для граждан Молдовы в Румынию.

На прошлой неделе в Санкт-Петербурге проходил международный экономический форум, в котором участвовали Игорь Додон, Василий Тарлев и Виктория Фуртунэ. На мероприятии также присутствовала Диана Шошоакэ, которая, как сообщалось ранее, встретилась там с Иланом Шором.


Источник
realitatea.md logorealitatea
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