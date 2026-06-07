Об этом сообщает News.ro, пишет eurointegration.com.ua

В Министерстве иностранных дел Румынии заявили, что те европейские граждане, которые посетили Петербургский международный экономический форум с участием правителя РФ, таким поступком дискредитируют себя.

Таким комментарием представитель МИД отреагировал на присутствие на форуме скандального евродепутата от Румынии Дианы Шошоакэ.

Он подчеркнул, что ЕС и страны-члены исповедуют ценности, несовместимые с тем, чем является современная Россия.

Cпикер МИД отметил, что российские власти, подсвечивая присутствие "нескольких досадных исключений" среди полумиллиарда европейских граждан, пыталась создать впечатление, что не находится в изоляции.

"Но одиночество агрессора нельзя скрыть присутствием гостей, которые не могут говорить от имени своей страны. На самом деле эффект от этого – ровно противоположный, форум стал примером фальшивой пропаганды", – подчеркнул спикер.

Шошоакэ была среди немногих гостей из европейских государств на Петербургском международном экономическом форуме и выступала там. В речи она заверила Путина, что румыны "не ненавидят его, хотят мира с Россией и не хотят помогать Украине", "Россия – величайшая страна мира", которой румыны якобы восхищаются, а в Румынии "нет президента".

Также она публиковала у себя в соцсетях фото с пресс-секретарем МИД РФ Марией Захаровой и молдавским олигархом-беглецом Иланом Шором и его соратницей Мариной Таубер, которые в Молдове получили судебные приговоры.

Политик и раньше появлялась на различных мероприятиях в России.