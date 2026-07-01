В Бухаресте произошел беспрецедентный шторм: улицы превратились в реки, повалены деревья.

Сильный шторм, сопровождавшийся проливными дождями и сильным ветром, вызвал хаос в ночь со вторника на среду в Бухаресте и уезде Илфов.

Серьезно пострадало дорожное движение и общественный транспорт, несколько бульваров были затоплены, станция метро закрыта, а власти выпустили четыре сообщения RO-ALERT, последнее из которых было объявлено красным кодом, передает ziua.md

Инспекторат по чрезвычайным ситуациям Бухареста-Ильфов зарегистрировала более 1 950 запросов на оказание помощи.

Большинство работ были направлены на расчистку поваленных ветром деревьев, откачку воды из домов, подвалов и дворов, а также удаление незакрепленных строительных элементов. В Бухаресте повреждено не менее 428 автомобилей и 64 здания.

Движение по многим важным магистралям было нарушено.

Во время шторма выпало до 40 л/м² осадков, порывы ветра достигали 50-70 км/ч, а диаметр градин достигал трех сантиметров.