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ziua.md logoziua
1 Июля 2026, 10:51
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В Бухаресте произошел беспрецедентный шторм: улицы превратились в реки, повалены деревья

Сильный шторм, сопровождавшийся проливными дождями и сильным ветром, вызвал хаос в ночь со вторника на среду в Бухаресте и уезде Илфов.

В Бухаресте произошел беспрецедентный шторм: улицы превратились в реки, повалены деревья.
В Бухаресте произошел беспрецедентный шторм: улицы превратились в реки, повалены деревья.

Серьезно пострадало дорожное движение и общественный транспорт, несколько бульваров были затоплены, станция метро закрыта, а власти выпустили четыре сообщения RO-ALERT, последнее из которых было объявлено красным кодом, передает ziua.md

Инспекторат по чрезвычайным ситуациям Бухареста-Ильфов зарегистрировала более 1 950 запросов на оказание помощи. 

Большинство работ были направлены на расчистку поваленных ветром деревьев, откачку воды из домов, подвалов и дворов, а также удаление незакрепленных строительных элементов. В Бухаресте повреждено не менее 428 автомобилей и 64 здания.

Движение по многим важным магистралям было нарушено.

Во время шторма выпало до 40 л/м² осадков, порывы ветра достигали 50-70 км/ч, а диаметр градин достигал трех сантиметров.

Источник
ziua.md logoziua
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