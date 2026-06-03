theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
unian.net logounian
3 Июня 2026, 16:25
3 367
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Тысячи туристов застряли на Азорских островах из-за погодного коллапса

Ситуация может усугубиться из-за забастовки.

Тысячи туристов застряли на Азорских островах из-за погодного коллапса.
Тысячи туристов застряли на Азорских островах из-за погодного коллапса.

На Азорских островах продолжается транспортный коллапс: тысячи туристов не могут покинуть архипелаг из-за сильного тумана и массовых отмен рейсов. Аэропорт имени Иоанна Павла II в городе Понта-Делгада уже несколько дней работает с серьезными перебоями, причиной которых стал густой туман – погода не позволяет выполнять рейсы в обычном режиме, сообщает BILD, передает unian.net

Чтобы разместить людей, застрявших в терминале, администрация аэропорта установила в разных зонах раскладушки для отдыха пассажиров. По информации местных СМИ, начиная с субботы, остров Сан-Мигел не смогли покинуть более 17 тысяч человек. За это время было отменено свыше 200 рейсов.

Несмотря на то что накануне часть самолетов все же смогла вылететь, ситуация остается напряженной, а задержки продолжают накапливаться.

Как отмечается, Понта-Делгада является главным аэропортом Азорских островов и ключевым транспортным узлом португальского архипелага.

При этом ситуация может еще больше осложниться: сегодня по всей Португалии проходит общенациональная забастовка, к которой присоединились сотрудники аэропортов, бортпроводники и представители транспортной отрасли.

Ожидается, что протесты затронут крупнейшие аэропорты страны.

По данным португальских СМИ, национальный авиаперевозчик TAP Air Portugal готовится отменить до 300 рейсов. Также перебои возможны у Azores Airlines, SATA Air Açores, а также у лоукостеров Ryanair и easyJet.

Тысячи туристов застряли на Азорских островах из-за погодного коллапса

Тысячи туристов застряли на Азорских островах из-за погодного коллапса

Тысячи туристов застряли на Азорских островах из-за погодного коллапса

Тысячи туристов застряли на Азорских островах из-за погодного коллапса

Тысячи туристов застряли на Азорских островах из-за погодного коллапса

Источник
unian.net logounian
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте