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libertatea.ro logolibertatea
15 Июня 2026, 22:12
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Бухарест вошёл в топ самых дешёвых городов Европы для отдыха в 2026 году

Благодаря доступным ценам на проживание и недорогим напиткам столица Румынии всё больше привлекает иностранных туристов.

Бухарест вошёл в топ самых дешёвых городов Европы для отдыха в 2026 году.
Бухарест вошёл в топ самых дешёвых городов Европы для отдыха в 2026 году.

Рейтинг был составлен на основе исследования City Costs Barometer, проведённого Post Office Travel Money и охватившего 50 европейских городов. Эксперты анализировали стоимость 12 базовых туристических расходов, включая билеты к достопримечательностям, пиво, ужин на двоих, трансфер из аэропорта и общественный транспорт, сообщает libertatea.ro 

Бухарест занял второе место в рейтинге, уступив только столице Боснии и Герцеговины — Сараеву.

Топ-5 самых дешёвых городов для короткого отдыха в 2026 году:

  • Сараево (Босния и Герцеговина) — 287,74 евро
  • Бухарест (Румыния) — 299,08 евро
  • Тирана (Албания) — 293,93 евро
  • Белград (Сербия) — 307,26 евро
  • Трнава (Словакия) — 314,80 евро

Также в список вошли Рига, Лилль, Вильнюс, Страсбург и Подгорица.

Пиво по 3 евро: где дешевле всего

Хотя Бухарест занял высокое место в общем рейтинге, по стоимости пива он оказался лишь на восьмой позиции.

Средние цены на пиво в Европе:

  • Трнава — 1,73 евро
  • Лиссабон — 2,34 евро
  • Сараево — 2,85 евро
  • Порту — 3,06 евро
  • Любляна — 3,26 евро
  • Прага — 3,27 евро
  • Барселона — 3,29 евро
  • Бухарест — 3,31 евро
  • Подгорица — 3,57 евро
  • Варшава — 3,74 евро

Бухарест — выгодное направление для туристов

По данным исследования, двухдневный отдых в столице Румынии обходится примерно в 299 евро. Средняя стоимость проживания в трёхзвёздочном отеле составляет около 172 евро за две ночи, что дешевле, чем в городе-лидере рейтинга.

Британская пресса отмечает, что главными преимуществами Бухареста остаются низкие цены на жильё и доступная стоимость услуг.

Лидеры рейтинга

Сараево стало самым дешёвым городом для отдыха, где особенно низкие цены на питание и экскурсии. Например, чашка кофе стоит около 2 евро, а туристический автобус — менее 3 евро.

Третье место заняла Тирана, которая лидирует по самой дешёвой гостиничной цене — около 149 евро за два дня.

Самые дорогие города Европы

Самым дорогим направлением стал Осло (850 евро за уикенд), за ним следуют Париж и Амстердам.

Эксперты отмечают, что в Европе сохраняется значительный разброс цен, и туристам рекомендуется заранее сравнивать стоимость поездок, чтобы выбрать наиболее выгодные направления.

Источник
libertatea.ro logolibertatea
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