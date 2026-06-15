Бухарест вошёл в топ самых дешёвых городов Европы для отдыха в 2026 году.

Рейтинг был составлен на основе исследования City Costs Barometer, проведённого Post Office Travel Money и охватившего 50 европейских городов. Эксперты анализировали стоимость 12 базовых туристических расходов, включая билеты к достопримечательностям, пиво, ужин на двоих, трансфер из аэропорта и общественный транспорт, сообщает libertatea.ro

Бухарест занял второе место в рейтинге, уступив только столице Боснии и Герцеговины — Сараеву.

Топ-5 самых дешёвых городов для короткого отдыха в 2026 году:

Сараево (Босния и Герцеговина) — 287,74 евро

Бухарест (Румыния) — 299,08 евро

Тирана (Албания) — 293,93 евро

Белград (Сербия) — 307,26 евро

Трнава (Словакия) — 314,80 евро

Также в список вошли Рига, Лилль, Вильнюс, Страсбург и Подгорица.

Пиво по 3 евро: где дешевле всего

Хотя Бухарест занял высокое место в общем рейтинге, по стоимости пива он оказался лишь на восьмой позиции.

Средние цены на пиво в Европе:

Трнава — 1,73 евро

Лиссабон — 2,34 евро

Сараево — 2,85 евро

Порту — 3,06 евро

Любляна — 3,26 евро

Прага — 3,27 евро

Барселона — 3,29 евро

Бухарест — 3,31 евро

Подгорица — 3,57 евро

Варшава — 3,74 евро

Бухарест — выгодное направление для туристов

По данным исследования, двухдневный отдых в столице Румынии обходится примерно в 299 евро. Средняя стоимость проживания в трёхзвёздочном отеле составляет около 172 евро за две ночи, что дешевле, чем в городе-лидере рейтинга.

Британская пресса отмечает, что главными преимуществами Бухареста остаются низкие цены на жильё и доступная стоимость услуг.

Лидеры рейтинга

Сараево стало самым дешёвым городом для отдыха, где особенно низкие цены на питание и экскурсии. Например, чашка кофе стоит около 2 евро, а туристический автобус — менее 3 евро.

Третье место заняла Тирана, которая лидирует по самой дешёвой гостиничной цене — около 149 евро за два дня.

Самые дорогие города Европы

Самым дорогим направлением стал Осло (850 евро за уикенд), за ним следуют Париж и Амстердам.

Эксперты отмечают, что в Европе сохраняется значительный разброс цен, и туристам рекомендуется заранее сравнивать стоимость поездок, чтобы выбрать наиболее выгодные направления.