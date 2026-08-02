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eurointegration.com.ua logoeurointegration
2 Августа 2026, 10:36
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В Будапеште ограничивают скорость метро и трамваев, чтобы сэкономить электроэнергию

На линиях метро и трамваев Будапешта будет введен график движения, согласно которому транспортные средства будут разгоняться менее интенсивно.

В Будапеште ограничивают скорость метро и трамваев, чтобы сэкономить электроэнергию.
В Будапеште ограничивают скорость метро и трамваев, чтобы сэкономить электроэнергию.

Об этом сообщил мэр Будапешта Гергей Карачонь в субботу, сообщает eurointegration.com.ua со ссылкой на HVG.

Это увеличит время в пути на несколько минут, но позволит сэкономить 15 мегаватт-часов энергии в день.

Гергей Карачонь заявил: кроме того, на некоторых линиях в будние дни вместо электрических троллейбусов будут курсировать современные дизельные автобусы с эффективным кондиционированием.

"Венгерская система электроснабжения уже несколько десятилетий не сталкивалась с таким вызовом, к которому нам предстоит подготовиться в ближайшие дни. В такой напряженной ситуации любая экономия энергии, пусть даже самая незначительная, необходима, чтобы избежать более серьезных перебоев в снабжении", – отметил мэр.

В Будапеште из-за текущей энергетической ситуации будет отключено декоративное освещение здания парламента, а до понедельника также будет постепенно прекращено декоративное освещение зданий Будайского замка.

В субботу из-за низкого уровня воды в Дунае пришлось вновь остановить первый энергоблок АЭС "Пакш". В субботу утром Петер Мадьяр написал в Facebook, что текущая мощность АЭС "Пакш" составляет всего 480 мегаватт, тогда как обычно – 2 000 мегаватт.

Накануне Мадьяр сообщил, что единственная венгерская атомная электростанция "Пакш" может полностью приостановить работу всех реакторов 4 или 5 августа из-за низкого уровня воды в Дунае.

До этого премьер-министр Венгрии заявил, что страна может столкнуться с энергетическим кризисом. Мадьяр призвал крупных потребителей, включая производителей аккумуляторов и автомобилей, добровольно сократить потребление электроэнергии с 17:00 до 22:00 во время жары.

30 июля венгерская энергетическая компания MVM сообщила, что все блоки атомной электростанции "Пакш" – единственной в Венгрии – остановят свою работу на срок от 24 до 72 часов из-за рекордно низкого уровня воды в Дунае. Такое решение было принято впервые за всю историю существования этой АЭС.

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Источник
eurointegration.com.ua logoeurointegration
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