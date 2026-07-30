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bani.md logobani
30 Июля 2026, 08:11
6 290
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НАРЭ готово переехать в другое здание ради экономии на аренде

Заявление было сделано на заседании парламентской комиссии по экономике после того, как депутат Василе Костюк спросил, готово ли НАРЭ переехать в другое, менее дорогое здание.

НАРЭ готово переехать в другое здание ради экономии на аренде.
НАРЭ готово переехать в другое здание ради экономии на аренде.

«Если мы, представители оппозиции, приложим усилия и найдем подходящее помещение, готовы ли вы переехать в другое здание, чтобы оно не обходилось нам в 8 миллионов леев в год?» — спросил Костюк, передает bani.md

«С большим удовольствием, это как раз и является нашей целью. С 2019 года, когда был заключен договор аренды, мы ежегодно обращаемся к властям с просьбой найти для нас другое помещение. Разумеется, если вы проявите большую активность и найдете подходящий вариант, мы готовы обсудить условия и посмотреть, какое решение можно найти», — ответил Алексей Таран.

НАРЭ ежемесячно платит за аренду своего офиса более 60 тысяч евро, что составляет около 8 миллионов леев в год. Агентство арендует помещение общей площадью 2115 квадратных метров, из которых 1468 квадратных метров оборудованы под рабочие кабинеты сотрудников.

Здание принадлежит супругам Алене и Андрею Голбан. Андрей Голбан является президентом Федерации дзюдо Республики Молдова. В 2016 году его задержали по уголовному делу: следствие подозревало, что он вместе с профессиональным спортсменом и бывшим полицейским пытался вымогать 13 миллионов российских рублей у гражданина Молдовы, работавшего в Российской Федерации. Тогда Генеральный инспекторат полиции заявлял, что Голбан и другие подозреваемые могли входить в состав преступной группировки, которую возглавлял Григорий Карамалак по прозвищу «Болгар».

Источник
bani.md logobani
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