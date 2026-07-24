Гросу призвал экономить электроэнергию: У папы нет Кучурганской ГРЭС в огороде.

Лидер PAS и спикер парламента Игорь Гросу заявил, что призывает экономить электроэнергию как своих коллег по парламенту, так и членов собственной семьи.

«У папы нет Кучурганской ГРЭС в огороде, поэтому, пожалуйста, выключайте свет», — сказал Гросу, пишет noi.md со ссылкой на unimedia.info

«Например, когда я вижу, что здесь повсюду горит свет, тоже делаю замечания. И не только здесь, коллегам, но и дома. Говорю: «У папы нет Кучурганской ГРЭС в огороде, поэтому, пожалуйста, выключайте свет». Нужно бережно относиться к электроэнергии, потому что именно эти деньги папе потом придется заплатить по счетам, вместо того чтобы купить что-то для семьи», — заявил Игорь Гросу.

Председатель парламента также призвал граждан экономно использовать энергетические ресурсы.