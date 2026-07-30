Из-за обмеления Дуная растут риски для энергосистемы: граждан Молдовы призвали к экономии.

Значительное снижение уровня воды в Дунае влияет на работу ряда электростанций в регионе, в том числе атомных электростанций, использующих речную воду для охлаждения технологических систем.

Минэнерго сообщает, что такая ситуация может привести к временному сокращению доступных генерирующих мощностей, увеличению потребности в импорте электроэнергии и росту волатильности цен на региональных рынках.

В этих условиях контролируемая остановка первого и второго энергоблоков АЭС «Чернаводэ» означает вывод из румынской энергосистемы мощностей общей мощностью около 1 400 МВт. Это соответствует примерно 19–20% пикового потребления электроэнергии в Румынии.

Одновременная недоступность двух энергоблоков может увеличить потребность в электроэнергии из других источников, в том числе импортной, а также оказать давление на цены на рынке электроэнергии «на сутки вперед» в Румынии.

Республика Молдова, в зависимости от потребностей и коммерческих условий, закупает около 10–15% необходимой электроэнергии на рынке, управляемом румынской биржей OPCOM. Поэтому прямое влияние на среднюю стоимость закупки электроэнергии для Молдовы оценивается как ограниченное, однако оно будет зависеть от продолжительности недоступности региональных мощностей, уровня потребления и динамики цен в соответствующие часы.

В настоящее время электроснабжение потребителей в Республике Молдова осуществляется в штатном режиме, без ограничений и перебоев, вызванных ситуацией в регионе.

Вместе с тем в условиях высокой волатильности региональных энергетических рынков и аномально высоких температур рациональное использование электроэнергии может способствовать снижению затрат на ее закупку и поддержанию стабильной работы энергосистемы.

Согласно прогнозам синоптиков, повышение температуры воздуха до 35–38°C может привести к росту внутреннего потребления электроэнергии примерно на 15–20%, главным образом из-за интенсивного использования кондиционеров и климатического оборудования.

Погодные условия также могут повлиять на производство электроэнергии из возобновляемых источников. Периоды со слабой циркуляцией воздушных масс и низкой скоростью ветра способны снизить выработку ветровых электростанций.

Что касается солнечных электростанций, объем генерации прежде всего зависит от интенсивности солнечного излучения и облачности. Очень высокие температуры снижают эффективность работы фотоэлектрических панелей, однако общий объем производства может оставаться высоким при интенсивном солнечном излучении. Таким образом, фактическая выработка солнечной генерации будет зависеть от совокупности погодных факторов.

Потребителям рекомендуется добровольно, особенно в часы максимального потребления — с 18:00 до 23:00, — рационально использовать электроэнергию и, по возможности, переносить использование энергоемких бытовых приборов на периоды меньшей нагрузки.

По возможности рекомендуется вне часов пик использовать стиральные и сушильные машины, электрические бойлеры, электрические духовки и другое оборудование с высоким энергопотреблением.

Эти рекомендации носят профилактический и добровольный характер. Электроснабжение осуществляется в нормальном режиме, а ответственные учреждения постоянно следят за ситуацией и готовы принять необходимые меры в случае возникновения обстоятельств, которые могут повлиять на работу электроэнергетической системы, в том числе в условиях действующего режима повышенной готовности.