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2 Августа 2026, 10:25
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В Британии задержали проехавшего 240 км слепого пьяного водителя без прав

49-летний Энтони Холл без разрешения взял машину своей партнерши и выехал из Хаддерсфилда (графство Западный Йоркшир на севере Англии).

В Британии задержали проехавшего 240 км слепого пьяного водителя без прав.
В Британии задержали проехавшего 240 км слепого пьяного водителя без прав.

В Великобритании полиция задержала слабовидящего мужчину без прав. Он ночью проехал 150 миль (более 240 км) в состоянии алкогольного опьянения, сообщает The Telegraph.

Мужчина зарегистрирован как незрячий, у него нет водительских прав и страховки. Ночью 29 июня полиция заметила господина Холла за рулем Vauxhall Meriva на автомагистрали M6 в Карлайле. Когда его остановили, мужчина признался, что пил вино. Он рассказал полицейским, что ехал по автомагистрали, следуя за светом фар грузовиков.

На суде Энтони Холл признал вину в опасном вождении, вождении в нетрезвом виде, вождении без водительского удостоверения и страховки, а также в угоне автомобиля. Прокурор назвал «чудом», что во время его поездки никто не погиб и не получил серьезных травм. Оглашение приговора назначено на 8 сентября.

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