Бригада скорой помощи вернула пациента к жизни после 11 минут реанимации.

72-летний житель Бричанского района жаловался на боль в груди. К нему домой направили бригаду скорой помощи из Коржеуць.

Во время осмотра состояние пациента резко ухудшилось. У него начались судороги, он потерял сознание, после чего у него остановились сердце и дыхание, передает noi.md

Медики сразу приступили к реанимации. Через 11 минут им удалось восстановить самостоятельное дыхание и кровообращение.

Пациента под постоянным наблюдением доставили в Бричанскую районную больницу для дальнейшего лечения.

В спасении мужчины участвовали врач Каролина Федоренко, фельдшер Алла Мафтей и водитель скорой помощи Анатолий Лунгу.

В службе скорой помощи отметили, что жизнь пациента удалось спасти благодаря быстрой реакции медиков, их профессионализму и необходимому оборудованию.