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noi.md logonoi
27 Июля 2026, 23:20
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Бригада скорой помощи вернула пациента к жизни после 11 минут реанимации

72-летний житель Бричанского района жаловался на боль в груди. К нему домой направили бригаду скорой помощи из Коржеуць.

Бригада скорой помощи вернула пациента к жизни после 11 минут реанимации.
Бригада скорой помощи вернула пациента к жизни после 11 минут реанимации.

Во время осмотра состояние пациента резко ухудшилось. У него начались судороги, он потерял сознание, после чего у него остановились сердце и дыхание, передает noi.md

Медики сразу приступили к реанимации. Через 11 минут им удалось восстановить самостоятельное дыхание и кровообращение. 

Пациента под постоянным наблюдением доставили в Бричанскую районную больницу для дальнейшего лечения. 

В спасении мужчины участвовали врач Каролина Федоренко, фельдшер Алла Мафтей и водитель скорой помощи Анатолий Лунгу. 

В службе скорой помощи отметили, что жизнь пациента удалось спасти благодаря быстрой реакции медиков, их профессионализму и необходимому оборудованию.

Источник
noi.md logonoi
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