23 Июля 2026, 21:38
13
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
В Кишиневе задержали иностранца, объявленного Интерполом в международный розыск
26-летний иностранный гражданин, объявленный Интерполом в международный розыск, задержан на 72 часа для начала процедуры экстрадиции.
Его разыскивают по делу о преступлении против половой неприкосновенности и половой свободы личности, передает realitatea.md
Мужчину выявили сегодня, 23 июля, в Кишиневе в результате специальных оперативно-разыскных мероприятий, а также проверок и контроля, проведенных сотрудниками Центрального регионального управления Генерального инспектората по миграции.
Власти продолжают сотрудничество с национальными компетентными органами и международными партнерами по выявлению и задержанию лиц, находящихся в международном розыске, способствуя укреплению общественной безопасности и правопорядка.