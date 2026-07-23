В Кишиневе задержали иностранца, объявленного Интерполом в международный розыск.

26-летний иностранный гражданин, объявленный Интерполом в международный розыск, задержан на 72 часа для начала процедуры экстрадиции.

Его разыскивают по делу о преступлении против половой неприкосновенности и половой свободы личности, передает realitatea.md

Мужчину выявили сегодня, 23 июля, в Кишиневе в результате специальных оперативно-разыскных мероприятий, а также проверок и контроля, проведенных сотрудниками Центрального регионального управления Генерального инспектората по миграции.

Власти продолжают сотрудничество с национальными компетентными органами и международными партнерами по выявлению и задержанию лиц, находящихся в международном розыске, способствуя укреплению общественной безопасности и правопорядка.