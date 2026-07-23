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realitatea.md logorealitatea
23 Июля 2026, 21:38
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В Кишиневе задержали иностранца, объявленного Интерполом в международный розыск

26-летний иностранный гражданин, объявленный Интерполом в международный розыск, задержан на 72 часа для начала процедуры экстрадиции.

В Кишиневе задержали иностранца, объявленного Интерполом в международный розыск.
В Кишиневе задержали иностранца, объявленного Интерполом в международный розыск.

Его разыскивают по делу о преступлении против половой неприкосновенности и половой свободы личности, передает realitatea.md

Мужчину выявили сегодня, 23 июля, в Кишиневе в результате специальных оперативно-разыскных мероприятий, а также проверок и контроля, проведенных сотрудниками Центрального регионального управления Генерального инспектората по миграции.

Власти продолжают сотрудничество с национальными компетентными органами и международными партнерами по выявлению и задержанию лиц, находящихся в международном розыске, способствуя укреплению общественной безопасности и правопорядка.

Источник
realitatea.md logorealitatea
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