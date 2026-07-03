В Британии за нападение по поручению Ирана приговорили двух граждан Румынии.

В пятницу двух румынских мужчин приговорили к 8 и 12 годам лишения свободы за ножевое ранение журналиста персианоязычного телеканала – по словам судьи, нападение было совершено в интересах иранского государства.

Пурию Зераати, ведущего лондонского телеканала Iran International, ранили ножом в ногу в марте 2024 года возле его дома в районе Уимблдон в Лондоне, передает eurointegration.com.ua со ссылкой на apnews.com

В прошлом месяце присяжные признали 21-летнего Нандито Бадю и 25-летнего Джорджа Стану виновными в нанесении телесных повреждений с намерением причинить тяжкий вред здоровью.

Судья Бобби Чима-Грабб отметила, что "доказательства в подавляющем большинстве указывают" на то, что нападение было совершено по поручению иранских властей.

Представители британских спецслужб утверждают, что Иран стоит за все большим числом заговоров на территории Великобритании, в ходе которых завербованные преступники совершали нападения на оппозиционные СМИ и еврейскую общину.

Спутниковый новостной канал Iran International и ранее получал угрозы из-за освещения событий, критичного по отношению к властям Ирана. Зераати был одним из самых узнаваемых лиц канала, и прокуроры заявили, что в столице Ирана видели билборд с его изображением и надписью "Разыскивается: живым или мертвым".

В 2023 году телеканал временно перенес свои студии в Вашингтон после того, что он назвал эскалацией "угроз со стороны Ирана, поддерживаемых государством". Впоследствии телеканал возобновил работу в новом месте в Лондоне.

Полиция сообщила, что бывший профессиональный футболист Бадя и ещё один мужчина напали на Зераати, после чего скрылись на автомобиле под управлением Стана, а затем вылетели из страны через аэропорт Хитроу. Двух мужчин арестовали в Румынии в декабре 2024 года и экстрадировали в Великобританию.

Третий подозреваемый, Давид Андрей, находится под следствием в Румынии.