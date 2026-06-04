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4 Июня 2026, 21:56
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Британия и Франция готовят операцию по разминированию Ормузского пролива

Великобритания и Франция планируют разминировать Ормузский пролив после того, как США и Иран договорятся о возобновлении судоходства.

Британия и Франция готовят операцию по разминированию Ормузского пролива.
Британия и Франция готовят операцию по разминированию Ормузского пролива.

По данным агентства, к операции готовы присоединиться около 15 стран, передает bloomberg.com

Источники Bloomberg говорят, что операция начнется только после достижения договоренности между США и Ираном. Она должна гарантировать безопасность торговых судов и военных кораблей в проливе. Министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер в свою очередь сообщила, что Лондон уже обсуждал эти планы с Вашингтоном.

Собеседники агентства также сообщили, что Великобритания и Франция готовы координировать свои действия с Ираном. При этом Тегеран заявляет, что может самостоятельно провести разминирование.

В Пентагоне ранее заявляли, что разминирование Ормузского пролива займет не менее полугода, процесс вряд ли начнется раньше завершения войны с Ираном. В апреле американский президент сообщил, что США начинают расчищать Ормузский пролив от иранских морских мин. Для этого военные используют беспилотные надводные и подводные аппараты, оснащенные гидролокаторами для поиска мин.

В конце мая Трамп объявил о снятии морской блокады США в Ормузском проливе. 

Источник
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