Британия и Франция готовят операцию по разминированию Ормузского пролива.

По данным агентства, к операции готовы присоединиться около 15 стран, передает bloomberg.com

Источники Bloomberg говорят, что операция начнется только после достижения договоренности между США и Ираном. Она должна гарантировать безопасность торговых судов и военных кораблей в проливе. Министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер в свою очередь сообщила, что Лондон уже обсуждал эти планы с Вашингтоном.

Собеседники агентства также сообщили, что Великобритания и Франция готовы координировать свои действия с Ираном. При этом Тегеран заявляет, что может самостоятельно провести разминирование.

В Пентагоне ранее заявляли, что разминирование Ормузского пролива займет не менее полугода, процесс вряд ли начнется раньше завершения войны с Ираном. В апреле американский президент сообщил, что США начинают расчищать Ормузский пролив от иранских морских мин. Для этого военные используют беспилотные надводные и подводные аппараты, оснащенные гидролокаторами для поиска мин.

В конце мая Трамп объявил о снятии морской блокады США в Ормузском проливе.