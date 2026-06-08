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unian.net logounian
8 Июня 2026, 11:02
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Все атомные подлодки Британии разом вышли из строя

Все пять британских атомных подводных лодок лодок класса Astute застряли в порту, ожидая технического обслуживания и ремонта.

Все атомные подлодки Британии разом вышли из строя.
Все атомные подлодки Британии разом вышли из строя.

Как зявил изданию The Telegraph бывший капитан атомной подводной лодки Райан Рэмси, это делает Великобританию "беззубой" в глазах России, которая за последний год на треть увеличила военно-морскую активность в британских водах, пишет unian.net

"Мы выглядим бессильными. Русские знают, что мы не можем вывести подводные лодки в море… Эта проблема скрывалась десятилетиями. Все знали, что это произойдет, но ее перекладывали на следующего ответственного человека", - отметил он.

Подводные лодки Astute играют жизненно важную роль в сдерживании российских подводных лодок-невидимок. Они также играют ключевую роль в защите британского флота подводных лодок типа Vanguard, оснащенных ядерными ракетами Trident, и двух британских авианосцев, HMS Queen Elizabeth и HMS Prince of Wales, в море.

Эти лодки, общая стоимость которых составляет 12,2 млрд фунтов стерлингов, считаются самыми передовыми ударными подводными лодками в мире. Утверждается, что российские подводные лодки ни разу не обнаружили их с помощью гидролокатора.

Однако с флотом, состоящим из пяти уже действующих подводных лодок и еще двух, которые еще не введены в строй, возник ряд проблем. Например, подводная лодка HMS Astute села на мель на илистой отмели во время испытаний у острова Скай в 2010 году.

Источники в ВМС подтвердили, что все пять подводных лодок нынешнего флота не были развернуты из-за технического обслуживания и проблем с HMS Anson, которая недавно вернулась в Великобританию после нескольких месяцев в море во время путешествия в Австралию.

При этом проблема может быть глубже, чем просто нехватка доступных лодок, предупредил командир Рэмси, добавив, что ограниченное время в море может повлиять на подготовку экипажей.

"Вы можете потерять жизненно важные навыки, если не работаете в море", – добавил он. "Если бы я был капитаном на подводной лодке, которая простояла у причала, может быть, два года, я был бы глубоко обеспокоен".

Источник
unian.net logounian
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