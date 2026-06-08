Все атомные подлодки Британии разом вышли из строя.

Как зявил изданию The Telegraph бывший капитан атомной подводной лодки Райан Рэмси, это делает Великобританию "беззубой" в глазах России, которая за последний год на треть увеличила военно-морскую активность в британских водах, пишет unian.net

"Мы выглядим бессильными. Русские знают, что мы не можем вывести подводные лодки в море… Эта проблема скрывалась десятилетиями. Все знали, что это произойдет, но ее перекладывали на следующего ответственного человека", - отметил он.

Подводные лодки Astute играют жизненно важную роль в сдерживании российских подводных лодок-невидимок. Они также играют ключевую роль в защите британского флота подводных лодок типа Vanguard, оснащенных ядерными ракетами Trident, и двух британских авианосцев, HMS Queen Elizabeth и HMS Prince of Wales, в море.

Эти лодки, общая стоимость которых составляет 12,2 млрд фунтов стерлингов, считаются самыми передовыми ударными подводными лодками в мире. Утверждается, что российские подводные лодки ни разу не обнаружили их с помощью гидролокатора.

Однако с флотом, состоящим из пяти уже действующих подводных лодок и еще двух, которые еще не введены в строй, возник ряд проблем. Например, подводная лодка HMS Astute села на мель на илистой отмели во время испытаний у острова Скай в 2010 году.

Источники в ВМС подтвердили, что все пять подводных лодок нынешнего флота не были развернуты из-за технического обслуживания и проблем с HMS Anson, которая недавно вернулась в Великобританию после нескольких месяцев в море во время путешествия в Австралию.

При этом проблема может быть глубже, чем просто нехватка доступных лодок, предупредил командир Рэмси, добавив, что ограниченное время в море может повлиять на подготовку экипажей.

"Вы можете потерять жизненно важные навыки, если не работаете в море", – добавил он. "Если бы я был капитаном на подводной лодке, которая простояла у причала, может быть, два года, я был бы глубоко обеспокоен".