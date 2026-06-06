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eurointegration.com.ua logoeurointegration
6 Июня 2026, 21:15
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В Британии выдвинули новые обвинения после беспорядков, связанных со смертью студента

Ещё нескольким лицам предъявили обвинения в связи с массовыми беспорядками, произошедшими в Саутгемптоне в начале этой недели.

В Британии выдвинули новые обвинения после беспорядков, связанных со смертью студента.
В Британии выдвинули новые обвинения после беспорядков, связанных со смертью студента.

Об этом пишет Sky News, передаёт eurointegration.com.ua

Вечером 2 июня в британском городе Саутгемптон протесты против убийства Генри Новака переросли в насильственные столкновения с правоохранителями.

Полиция Хэмпшира сообщила в субботу, 6 июня, что шестерым лицам предъявлены обвинения в массовых беспорядках.

Все задержанные находятся под стражей и должны предстать перед магистратским судом Саутгемптона.

Источник
eurointegration.com.ua logoeurointegration
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