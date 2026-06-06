6 Июня 2026, 21:15
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В Британии выдвинули новые обвинения после беспорядков, связанных со смертью студента
Ещё нескольким лицам предъявили обвинения в связи с массовыми беспорядками, произошедшими в Саутгемптоне в начале этой недели.
Об этом пишет Sky News, передаёт eurointegration.com.ua
Вечером 2 июня в британском городе Саутгемптон протесты против убийства Генри Новака переросли в насильственные столкновения с правоохранителями.
Полиция Хэмпшира сообщила в субботу, 6 июня, что шестерым лицам предъявлены обвинения в массовых беспорядках.
Все задержанные находятся под стражей и должны предстать перед магистратским судом Саутгемптона.