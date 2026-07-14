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eurointegration.com.ua logoeurointegration
14 Июля 2026, 17:26
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Суд в Британии оспорил разрешение на строительство "мегапосольства" Китая в Лондоне

В Великобритании ассоциация местных жителей Королевского монетного двора оспорила в Высоком суде Лондона разрешение правительства Великобритании на строительство Китаем огромного посольства на этой территории.

Суд в Британии оспорил разрешение на строительство &#34;мегапосольства&#34; Китая в Лондоне.
Суд в Британии оспорил разрешение на строительство "мегапосольства" Китая в Лондоне.

В иске группа местных жителей утверждала, что британские чиновники, принимая решение о строительстве "мегапосольства" Китая, не учли его влияние на протесты и потенциальные преследования диссидентов со стороны Пекина, передает eurointegration.com.ua со ссылкой на reuters.com

В судебных документах члены ассоциации заявили, что министры должны были принять меры и не допустить, чтобы эта собственность стала основной базой для "транснациональных репрессий".

Планы Китая по строительству посольства на месте двухсотлетнего Королевского монетного двора недалеко от Лондонского Тауэра были одобрены в январе, незадолго до визита премьер-министра Кира Стармера в Китай, который стал первым визитом британского лидера в эту страну с 2018 года.

Решение было принято с целью улучшения отношений с Пекином, несмотря на предупреждения британских и американских политиков о том, что посольство может использоваться в качестве базы для шпионажа.

Иск в суд подала Ассоциация жителей Королевского монетного двора (RMCRA), представляющая группу семей и предприятий, проживающих и работающих в арендованных помещениях, построенных на территории Королевского монетного двора.

Источник
eurointegration.com.ua logoeurointegration
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