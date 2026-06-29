Британия расширит миграционные центры из-за рекордного количества нелегалов.

Министр внутренних дел Великобритании Шабана Махмуд 29 июня объявит о расширении вместимости центров содержания нелегальных мигрантов на 40%.

Этот шаг вызван тем, что число иностранных преступников, уклоняющихся от депортации, достигло рекордной отметки и составило почти 20 тысяч человек, пишет telegraph.co.uk

По статистике министерства, в настоящее время в Великобритании на свободе находятся 19 779 правонарушителей, что более чем вдвое превышает показатель в 8 500 человек на тот же период 2020 года. Мигранты при этом сопротивляются своей депортации, оспаривая такую меру в судах, где они ссылаются на Статью 8 Европейской конвенции по правам человека (право на семейную жизнь) или заявляя, что на родине их ждут преследования.

По информации The Telegraph, среди тех, кто за последние 18 месяцев успешно оспорил свою депортацию, были лица, совершившие сексуальные преступления, грабежи, мошенничества, поджоги и домашнее насилие.

Из-за этого британские власти намерены пойти на радикальные меры. Во-первых, вместимость спецприемников Campsfield и Haslar будет утроена (суммарно до 1 000 мест), что увеличит общую емкость системы до 3 440 мест — максимума почти за десятилетие.

Во-вторых, 30 июня правительство представит законопроект, который ограничит возможности мигрантов блокировать депортацию с помощью законов о правах человека и современном рабстве. В частности, будет ликвидирована двухступенчатая система апелляций, затягивающая процессы на годы. Кроме того, Лондон удвоит бюджет на обеспечение соблюдения иммиграционного законодательства — с 681 млн фунтов стерлингов до 1,33 млрд фунтов к 2028–2029 годам, а штат профильной службы вырастет с 4,5 тыс. до 7,3 тыс. сотрудников.

Всего с момента прихода к власти нового правительства в июле 2024 года из Великобритании уже выслали около 70 тысяч человек (из них 10 тысяч — иностранные преступники), что на 41% больше показателей предыдущего аналогичного периода.