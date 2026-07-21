В Британии впервые появился министр, ответственный за ИИ.

Новый премьер-министр Великобритании Энди Бернем назначил Канишку Нараяна министром по вопросам искусственного интеллекта, тем самым впервые придав этой должности статус члена кабинета министров.

Нараян, политик из Уэльса, представляющий Лейбористскую партию, был назначен младшим министром по вопросам искусственного интеллекта и безопасности в интернете в сентябре 2025 года при предшественнике Бернема – Кире Стармере, пишет eurointegration.com.ua со ссылкой на bloomberg.com

На этой должности он работал под руководством министра по вопросам технологий Лиз Кендалл, которую Бернем отстранил в понедельник.

Великобритания – не первая страна G7, назначившая министра по вопросам искусственного интеллекта на высоком уровне: Франция и Канада создали аналогичные должности в течение последних двух лет.

Бернем мало что говорил о своей стратегии в отношении ИИ и технологий. Ему и Нараяну предстоит занять позицию в дебатах о технологическом суверенитете в Европе.