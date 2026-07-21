theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
eurointegration.com.ua logoeurointegration
21 Июля 2026, 14:01
8 463
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

В Британии впервые появился министр, ответственный за ИИ

Новый премьер-министр Великобритании Энди Бернем назначил Канишку Нараяна министром по вопросам искусственного интеллекта, тем самым впервые придав этой должности статус члена кабинета министров.

В Британии впервые появился министр, ответственный за ИИ.
В Британии впервые появился министр, ответственный за ИИ.

Нараян, политик из Уэльса, представляющий Лейбористскую партию, был назначен младшим министром по вопросам искусственного интеллекта и безопасности в интернете в сентябре 2025 года при предшественнике Бернема – Кире Стармере, пишет eurointegration.com.ua со ссылкой на bloomberg.com

На этой должности он работал под руководством министра по вопросам технологий Лиз Кендалл, которую Бернем отстранил в понедельник.

Великобритания – не первая страна G7, назначившая министра по вопросам искусственного интеллекта на высоком уровне: Франция и Канада создали аналогичные должности в течение последних двух лет.

Бернем мало что говорил о своей стратегии в отношении ИИ и технологий. Ему и Нараяну предстоит занять позицию в дебатах о технологическом суверенитете в Европе.

Источник
eurointegration.com.ua logoeurointegration
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте