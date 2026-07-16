Британия введет ночной запрет на соцсети для 16- и 17-летних.

Таким образом, британское правительство добавило новые ограничения для старших подростков в свой план по введению общего запрета на пользование социальными сетями для лиц в возрасте до 16 лет.

Пользователям, на которых будут распространяться эти ограничения, будет заблокирован доступ к приложениям с полуночи до 6 утра, если они не изменят настройки по умолчанию, пишет eurointegration.com.ua со ссылкой на reuters.com

Новые меры призваны предотвратить резкий переход для тех, кто получит доступ к социальным сетям по достижении 16 лет, и обеспечить определенную защиту от негативных последствий просмотра контента поздно ночью.

"Эти меры сыграют решающую роль в том, чтобы помочь молодежи высыпаться, сосредоточиться на учебе в школе и университете, а также проводить больше качественного времени с семьей и друзьями", – отметила в своем заявлении министр по вопросам технологий Лиз Кендалл.