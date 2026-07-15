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rbc.ua logorbc
15 Июля 2026, 10:36
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Британия будет призывать людей запасаться едой на случай кибератаки РФ

Правительство Британии готовит публичную кампанию, которая советует семьям запасаться едой и водой на случай кибератаки России. Это часть более широкой подготовки страны к возможному конфликту.

Британия будет призывать людей запасаться едой на случай кибератаки РФ.
Британия будет призывать людей запасаться едой на случай кибератаки РФ.

Позже в этом году министры запустят информационную кампанию для населения с советами, как готовиться к чрезвычайным ситуациям - в частности, создавать запасы пищи, лекарств и базовых средств для выживания, пишет rbc.ua со ссылкой на telegraph.co.uk

Главный секретарь премьер-министра Даррен Джонс сообщил, что правительство запускает "кампанию национальной осведомленности по устойчивости", чтобы проинформировать людей о простых, но важных шагах в случае чрезвычайных ситуаций.

Среди возможных кризисов, к которым должны готовиться британцы - кибератака, которая может повлиять на доступ к электричеству, воде, телефонной связи или возможности купить еду в местных магазинах.

В следующем году правительство также проведет "национальные учения по домашней обороне" – сотни госслужащих будут отработать реагирование на кризис изнутри правительственных структур на случай гибридной атаки со стороны иностранного противника.

Решения принимают на фоне роста опасений возможного нападения России на страну НАТО и почти постоянных кибератак на критическую инфраструктуру Британии.

Прошлогодний стратегический оборонный обзор предупреждал, что Британия уже "ежедневно подвергается атакам" - шпионажу, киберугрозам и информационным манипуляциям со стороны враждебных государств, в том числе России и Ирана.

В документе также отмечалось, что Путин продемонстрировал готовность применять военную силу, наносить ущерб гражданским и угрожать ядерным оружием.

Источник
rbc.ua logorbc
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