Трамп: Европа превращается в «страну третьего мира» из-за мигрантов.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Европа начала превращаться в «страну третьего мира» из-за своей миграционной политики. Он уверил, что с Соединенными Штатами этого не произойдет.

«Европа начинает понимать, что когда принимаешь преступников из стран третьего мира, сам становишься страной третьего мира. Это происходит быстро, в одно мгновение. Я был избран как раз вовремя!», — написал Трамп в соцсети Truth Social.

Республиканец с начала своего второго президентского срока проводит масштабную кампанию по борьбе с нелегальной миграцией. В сентябре 2025 года Министерство внутренней безопасности США сообщало, что с того момента, как Трамп вступил в должность президента, страну покинули более 2 млн нелегальных мигрантов. В ведомстве утверждали, что благодаря его политике поток мигрантов из стран Центральной Америки в США сократился на 97%.

Трамп также добивался отмены права на автоматическое гражданство для детей, рожденных в Соединенных Штатах. Верховный суд США не дал ему этого сделать, постановив, что пересмотр этого положения нарушает американскую Конституцию.