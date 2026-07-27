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eurointegration.com.ua logoeurointegration
27 Июля 2026, 14:30
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В Бельгии жара вызвала наибольшую избыточную смертность в Европе

В Бельгии во время волны жары в конце июня был зафиксирован самый высокий в Европе уровень избыточной смертности.

В Бельгии жара вызвала наибольшую избыточную смертность в Европе.
В Бельгии жара вызвала наибольшую избыточную смертность в Европе.

Об этом свидетельствуют данные Бельгийского института общественного здравоохранения Sciensano, пишет The Brussels Times, передает "Европейская правда".

Бельгийский институт общественного здравоохранения Sciensano сообщил, что во время июньской жары и в первые дни июля было зарегистрировано 2 тысячи смертей, что составляет избыточную смертность на уровне 48%.

Отмечается, что этот показатель значительно выше, чем в соседней Франции, где избыточная смертность составила 23%, и в Нидерландах, где она равнялась 13%, несмотря на схожие температуры.

Также добавляют, что больше всего от экстремальной жары пострадали жители более бедных регионов.

13 июля сообщалось, что европейские страны зафиксировали более 10 тысяч случаев избыточной смертности во время рекордной жары, охватившей западную часть континента в конце июня.

Источник
eurointegration.com.ua logoeurointegration
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