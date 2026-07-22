В Молдову пытались незаконно ввезти 48 сумок из Бельгии: дороже 5000 евро.

На КПП «Леушены» пресекли попытку ввоза коммерческой партии незадекларированных товаров.

Как сообщает Таможенная служба, в микроавтобусе из Бельгии везли 48 женских сумок из натуральной кожи на сумму свыше 5000 евро, которые водитель не указал в декларации, передает rupor.md

Незадекларированный груз нашли в буксируемом прицепе среди личного багажа пассажиров и несопровождаемых передач. За рулем микроавтобуса марки Ford Transit находился 21-летний гражданин Республики Молдова.

Вся партия товара изъята и подлежит конфискации, а водителю грозят штрафы в соответствии с Кодексом о правонарушениях. Таможенная служба напоминает, что любые товары, превышающие лимит освобождения при пересечении границы, нужно обязательно декларировать.