Бельгия введет плату за пользование дорогами.

Бельгийское правительство планирует ввести обязательную плату за пользование автомагистралями и региональными дорогами; новые правила коснутся как иностранцев, так и граждан страны.

Об этом сообщило агентство Belga News, передает "Европейская правда".

Ожидается, что с 1 мая в Бельгии начнет действовать виньетка – денежный сбор за пользование дорогами – после того, как три автономных региона достигнут окончательного согласия по поводу изменений.

Дорожная виньетка будет введена благодаря соглашению о сотрудничестве между Фландрией, Валлонией и Брюсселем. По данным СМИ, единственный вопрос, оставшийся на обсуждение, касается распределения расходов, и ожидается, что система будет представлена в ближайшее время.

Сумма сбора будет зависеть от выбросов CO₂ транспортного средства. Для автомобилей с нулевым уровнем выбросов виньетка будет стоить 90 евро в год; для наиболее загрязняющих транспортных средств – 125 евро. Владельцы автомобилей, соответствующих как минимум евронорме выбросов 4, будут платить 100 евро. Виньетку также можно будет приобрести на день, десять дней, месяц или два месяца.