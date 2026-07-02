Из-за жары в Молдове вырос спрос на кондиционеры: установки ждут до 3 недель.

На фоне сильной жары жители Молдовы массово начали покупать кондиционеры и заказывать их установку.

Как сообщили порталу Agora представители нескольких компаний, спрос значительно вырос, а ожидание монтажа теперь составляет не менее недели.

«Люди вспоминают о необходимости кондиционера только тогда, когда на улице становится очень жарко. Как только температура снижается, они об этом забывают», — рассказал представитель одной из компаний.

Несмотря на высокий спрос, дефицита кондиционеров на рынке сейчас нет. В компаниях отмечают, что ситуация отличается от аналогичного периода прошлого года, когда наблюдалась нехватка оборудования.

По словам продавцов, наибольшим спросом пользуются кондиционеры стоимостью от 3 до 6 тысяч леев. При этом некоторые магазины предлагают скидки на климатическую технику.

Напомним, с 26 июня в Молдове действовали желтый, оранжевый и красный уровни метеоопасности из-за жары. По данным синоптиков, максимальная температура воздуха достигала +38…+40 градусов. 2 июля в стране продолжает действовать желтый код метеоопасности в связи с высокой температурой воздуха.