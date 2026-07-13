В Бангкоке 27 человек погибли при пожаре в баре.

Жертвами пожара, вспыхнувшего в пабе в Бангкоке, стали по меньшей мере 27 человек. Еще 63 госпитализированы, в том числе 22 - в критическом состоянии. Вероятно, причиной большинства смертей стало отравление дымом.

Не менее 27 человек погибли в результате пожара в пабе Rong Beer Na Lat Phrao в столице Таиланда Бангкоке в ночь на понедельник, 13 июля. 63 человека госпитализированы, в том числе 22 - в критическом состоянии, передает агентство Associated Press со ссылкой на местные власти. В соцсетях публикуются видеозаписи того, как охваченные паникой люди выбегали из двери паба, а оттуда вырывалось пламя, пишет dw.com

Точные причины пожара неизвестны. Выступавший в пабе музыкант рассказал, что видел дым, идущий от автоматического выключателя рядом со сценой, прежде чем выключился свет, затем раздался хлопок и помещение быстро заполнилось густым дымом. "Огонь распространялся очень быстро, дойдя до самого потолка. Вероятно, основной причиной смертей стало отравление дымом", - сказал журналистам губернатор Бангкока Чадчарт Ситтипунт.

По словам Ситтипунта, часть тел была обнаружена внутри здания перед пожарным выходом, который, по-видимому, оказался чем-то заблокирован. Сколько людей находилось внутри, когда произошло возгорание, пока точно неизвестно.

Паб Rong Beer Na Lat Phrao, согласно его странице в Facebook, вмещал более 300 человек и имел четыре пожарных выхода. Заведение, расположенное недалеко от оживленного рынка Чатучак, пользовалось популярностью у местных жителей.