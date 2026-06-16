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rupor.md logorupor
16 Июня 2026, 11:42
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На Чеканах загорелись складские помещения

В ночь на 16 июня в Кишинёве произошёл крупный пожар на складе, расположенном по улице Михаила Садовяну, 42/4. Для ликвидации возгорания был объявлен повышенный уровень реагирования.

На Чеканах загорелись складские помещения.
На Чеканах загорелись складские помещения.

Сигнал о пожаре поступил в 01:10. По информации Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям, огонь охватил помещение, где находились материалы для изготовления мебели и техническое оборудование, сообщает rupor.md

На место происшествия были направлены несколько пожарно-спасательных расчётов. Прибывшие сотрудники ГИЧС установили, что пламя быстро распространяется и существует риск перехода огня на соседние строения.

Для борьбы с пожаром были задействованы 43 спасателя и 13 единиц специализированной техники. Благодаря оперативным действиям пожарных возгорание удалось локализовать в 02:42.

Полностью ликвидировать пожар удалось в 04:27. Пострадавших в результате происшествия не сообщается.

По предварительным данным, огонь уничтожил около 90% площади складского помещения. Специалисты продолжают устанавливать причины возгорания и размер нанесённого материального ущерба.

Источник
rupor.md logorupor
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