На Чеканах загорелись складские помещения
В ночь на 16 июня в Кишинёве произошёл крупный пожар на складе, расположенном по улице Михаила Садовяну, 42/4. Для ликвидации возгорания был объявлен повышенный уровень реагирования.
Сигнал о пожаре поступил в 01:10. По информации Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям, огонь охватил помещение, где находились материалы для изготовления мебели и техническое оборудование, сообщает rupor.md
На место происшествия были направлены несколько пожарно-спасательных расчётов. Прибывшие сотрудники ГИЧС установили, что пламя быстро распространяется и существует риск перехода огня на соседние строения.
Для борьбы с пожаром были задействованы 43 спасателя и 13 единиц специализированной техники. Благодаря оперативным действиям пожарных возгорание удалось локализовать в 02:42.
Полностью ликвидировать пожар удалось в 04:27. Пострадавших в результате происшествия не сообщается.
По предварительным данным, огонь уничтожил около 90% площади складского помещения. Специалисты продолжают устанавливать причины возгорания и размер нанесённого материального ущерба.