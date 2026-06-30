В Азербайджане детям запретят регистрироваться в соцсетях.

Власти Азербайджана запретят детям, не достигшим 16 лет, регистрироваться в социальных сетях.

Новый закон вступит в силу через 12 месяцев после того, как будет официально опубликован, передает meduza.io со ссылкой на oxu.az

Соответствующие поправки в Кодекс об административных проступках, а также законы «Об информации, информатизации и защите информации» и «О защите детей от вредной информации» парламент страны принял 30 июня в окончательном третьем чтении.

Подростки в возрасте от 16 до 18 лет смогут создавать аккаунты в соцсетях и пользоваться ими только с согласия законного представителя. Для проверки возраста планируется использовать банковскую карту (с нее будут списывать некую сумму с последующим возвратом), номер мобильного телефона и адрес электронной почты.

Ответственность за проверку достоверности данных ложится на провайдеров — то есть, владельцев соцсетей. Журналисты отмечают, что им оставляют возможность использовать другие технические способы проверки возраста, не предусмотренные новым законом. Перечень платформ, на которых будут распространяться новые правила, пока не утвержден.

Иностранных провайдеров обяжут открыть в Азербайджане свой филиал или представительство, а также создать контактный центр для взаимодействия с государственными органами.

Если платформа не выполнит все требования через шесть месяцев после включения в перечень, ей грозят штрафы — в совокупности до 400 тысяч азербайджанских манатов (около 235 тысяч долларов). Дальнейшие нарушения приведут к поэтапному ограничению трафика провайдера в стране.