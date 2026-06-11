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logos.press.md logologos
11 Июня 2026, 16:00
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Жунгиету: Азербайджан играет решающую роль в обеспечении энергобезопасности Европы

Министр энергетики Молдовы Дорин Жунгиету после возвращения из Азербайджана заяивил, что эта страна играет решающую роль в обеспечении энергетической безопасности европейского рынка.

Жунгиету: Азербайджан играет решающую роль в обеспечении энергобезопасности Европы.
Жунгиету: Азербайджан играет решающую роль в обеспечении энергобезопасности Европы.

По его словам, Молдова в настоящее время проходит через масштабную трансформацию, направленную на снижение внешней энергетической зависимости и интеграцию в европейский энергетический рынок, пишет logos-pres.md со ссылкой на caliber.az

«Молдова осуществляет серьёзный переход к европейскому энергетическому рынку. На этом рынке Азербайджан является ключевым источником. В частности, в рамках форума мы уделили особое внимание этому вопросу и теме энергетического обмена в Черноморском регионе», — отметил министр.

Жунгиету также сообщил, что в ходе визита состоялись встречи с министром экономики Азербайджана Микаилом Джаббаровым и представителями SOCAR. Стороны обсудили расширение экономического и энергетического сотрудничества, перспективы взаимодействия в сфере возобновляемой энергетики и реализацию стратегических региональных проектов.

По словам министра, с SOCAR были рассмотрены перспективы поставок нефтепродуктов и природного газа в Молдову на конкурентных условиях, а также возможности привлечения азербайджанских инвестиций в энергетический сектор страны.

Особое внимание было уделено региональным проектам в сфере зеленой энергетики, включая проект «Азербайджан–Грузия–Румыния–Венгрия — Зеленый энергетический коридор», который предусматривает транспортировку электроэнергии, произведенной из возобновляемых источников, на европейский рынок.

Источник
logos.press.md logologos
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