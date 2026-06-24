В Германии предложили ограничить доступ к соцсетям для детей до 13 лет.

Министр по делам семьи Германии Карин Приен призвала установить законодательно минимальный возраст в 13 лет для самостоятельного пользования социальными сетями, такими как TikTok, Instagram и Snapchat.

Приен указала, что этот вопрос следует регулировать на европейском уровне, передает eurointegration.com.ua

"В случае, если на европейском уровне не будет достигнуто достаточного или своевременного прогресса, я параллельно подготовлю необходимые национальные нормативные акты. Требование о получении разрешения в соответствии с законодательством позволит детям в возрасте до 13 лет пользоваться платформами, которые "доказано, что пригодны для детей и имеют низкий уровень риска", – отметила министр.

По ее словам, возрастные ограничения должны сопровождаться эффективной проверкой возраста. Она также добавила, что к подросткам в возрасте от 13 до 18 лет должны применяться постепенные меры безопасности.