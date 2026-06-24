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eurointegration.com.ua logoeurointegration
24 Июня 2026, 19:18
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В Германии предложили ограничить доступ к соцсетям для детей до 13 лет

Министр по делам семьи Германии Карин Приен призвала установить законодательно минимальный возраст в 13 лет для самостоятельного пользования социальными сетями, такими как TikTok, Instagram и Snapchat.

В Германии предложили ограничить доступ к соцсетям для детей до 13 лет.
В Германии предложили ограничить доступ к соцсетям для детей до 13 лет.

Приен указала, что этот вопрос следует регулировать на европейском уровне, передает eurointegration.com.ua

"В случае, если на европейском уровне не будет достигнуто достаточного или своевременного прогресса, я параллельно подготовлю необходимые национальные нормативные акты. Требование о получении разрешения в соответствии с законодательством позволит детям в возрасте до 13 лет пользоваться платформами, которые "доказано, что пригодны для детей и имеют низкий уровень риска", – отметила министр.

По ее словам, возрастные ограничения должны сопровождаться эффективной проверкой возраста. Она также добавила, что к подросткам в возрасте от 13 до 18 лет должны применяться постепенные меры безопасности.

Источник
eurointegration.com.ua logoeurointegration
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