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28 Июня 2026, 21:45
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В Австрии основателя детской благотворительной организации заподозрили в насилии против 16 подростков

Предполагаемым пострадавшим на момент описываемых событий было от 6 до 20 лет.

В Австрии основателя детской благотворительной организации заподозрили в насилии.
В Австрии основателя детской благотворительной организации заподозрили в насилии.

Независимая комиссия по расследованию насилия в австрийских детских деревнях SOS-Kinderdorf — международной благотворительной организации, занимающейся поддержкой детей-сирот и семей в трудной ситуации, — сообщила о 16 случаях подозрений в сексуализированном насилии со стороны основателя организации Германа Гмайнера, умершего в 1986 году, передает bild.de

По данным комиссии, эпизоды могли происходить с 1950-х по 1980-е годы в разных учреждениях SOS-Kinderdorf в Австрии. Ранее организация говорила о восьми предполагаемых пострадавших, но теперь число таких случаев выросло вдвое. Комиссия не исключает, что могут появиться и новые заявления.

Внутри организации про обвинения против Гмайнера, как утверждается, знали уже несколько лет: предполагаемые пострадавшие обращались с 2013 по 2023 год и проходили процедуры защиты жертв.

В SOS-Kinderdorf заявили, что им выплачивали компенсации и предоставляли терапевтическую поддержку. Судебного приговора против Гмайнера нет, но комиссия считает рассказы пострадавших «заслуживающими доверия и правдоподобными».

Источник
bild
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