Папа Римский предупредил о "глубоком кризисе" в мире из-за насилия и конфликтов.

В своей речи он призвал политиков прекратить войны, опустошающие мир, и вместо этого помочь мигрантам, передает eurointegration.com.ua со ссылкой на reuters.com

"Мир переживает глубокий духовный и культурный кризис, который проявляется в многочисленных формах насилия, поляризации и взаимного недоверия… Оружие может навязать временное молчание, но оно никогда не сможет построить настоящий и длительный мир", – сказал понтифик.

Лев XIV в выступлении перед испанскими законодателями сказал, что рост европейских военных расходов, которые в прошлом году выросли больше всего со времен окончания Холодной войны, вызывает "тревогу".

Отдельную часть своего послания он посвятил проблеме миграции. Понтифик заявил, что отсутствие помощи мигрантам ставит под сомнение "этическую основу международного порядка".

Он призвал страны искать решения, выходящие за рамки "простого управления потоками" и направленные на устранение причин, заставляющих людей покидать страны происхождения, – войны, бедности и изменения климата.

Папа Римский заявил, что "моральное величие нации проявляется, прежде всего, в ее способности сопровождать, защищать и любить те жизни, которые переживают наибольшую уязвимость".

Выступление понтифика в национальном парламенте является редким событием и первым прецедентом для Испании.